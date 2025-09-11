11 сентября 2025, 10:18
Огромный кусок лепнины с грохотом рухнул в центре Петрозаводска
Штукатурка не прижилась еще на одном доме. Один кусок упал, другой застрял на высоте
фото Яндекс Карты
В центре Петрозаводска с фасада жилого дома с грохотом рухнула штукатурка. Жильцы дома слышали громкий звук. Ни в людей, ни в животных, ни в машины опасный «болид» не попал. О произошедшем нашей редакции рассказала читательница.
Куски лепнины валяются во дворе дома №3 на улице Кирова. Еще один большой кусок застрял между стеной и водосточной трубой.
Выдержит ли труба такой груз – вопрос времени. Горожанам стоит беречь голову и быть аккуратными.