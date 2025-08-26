Огромную партию наркотиков изъяли у молодой женщины в Карелии

В Питкяранте перед судом предстанет 30-летняя жительница Санкт-Петербурга. Женщина подозревается в совершении девяти преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, весной 2024 года женщина вступила в ОПГ. Преступники продавали запрещенные вещества через интернет. Она получила оптовую партию товара, расфасовала его и оборудовала девять закладок на территории Северной столицы и Питкяранты. Довести дело до конца подозреваемая не успела, так как ее задержали. Из оборота было изъято 1,5 килограмма наркотиков.

Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. За каждый из эпизодов женщине грозит до 20 лет лишения свободы.