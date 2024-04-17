Огромная пробка вновь выросла на Лесном проспекте

Утром 17 апреля в Петрозаводске вновь выросла большая пробка на Лесном проспекте. Это видно по камерам наблюдения.

Напомним, Суоярвское шоссе по состоянию на 9:30 утра остается закрытым для проезда транспорта. Там продолжаются работы по ликвидации подтопления дороги и территории у ФОК «Динамо».

Автомобилисты вынуждены искать альтернативные пути движения. В связи с этим многие едут через Пятый поселок.

Напомним, дорожную обстановку осложнила также авария с участием автобуса на пересечении Лесного проспекта и Ругозерского переулка. // Фото: скриншот видео CityLink