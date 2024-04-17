17 апреля 2024, 09:31
Общество

Огромная пробка вновь выросла на Лесном проспекте

Суоярвское шоссе утром 17 апреля не открыли, автомобилисты вынуждены выбирать другие маршруты

Утром 17 апреля в Петрозаводске вновь выросла большая пробка на Лесном проспекте. Это видно по камерам наблюдения.

Напомним, Суоярвское шоссе по состоянию на 9:30 утра остается закрытым для проезда транспорта. Там продолжаются работы по ликвидации подтопления дороги и территории у ФОК «Динамо».

Автомобилисты вынуждены искать альтернативные пути движения. В связи с этим многие едут через Пятый поселок.

Напомним, дорожную обстановку осложнила также авария с участием автобуса на пересечении Лесного проспекта и Ругозерского переулка. // Фото: скриншот видео CityLink

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Метки: 
Петрозаводск
проспект лесной
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подтопление
Суоярвское шоссе
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