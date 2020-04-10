Оглашена оперативная ситуация по коронавирусу в Карелии

Опубликована оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Карелии. На утро 10 апреля в республике по-прежнему два официально подтвержденных случая заражения.

Проведено 4004 исследования на коронавирус. Напомним, сейчас в республике еще у пяти человек условно положительный результат теста на инфекцию. Один из условных - у супруги заболевшего в Петрозаводске мужчины, еще о четырех случаях стало известно накануне - это жители Сегежского, Прионежского районов и Петрозаводска.

На самокарантине в Карелии остаются 3756 человек. За сутки карантин закончился у 3431 человека.

В местах обсервации находятся 9 человек (+2 за сутки).