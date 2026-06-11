Один из лучших отечественных оркестров выступит на сцене Филармонии

13 ноября на сцене Карельской филармонии, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии

Коллектив, который на протяжении всей своей истории входит в число лучших отечественных оркестров и достойно представляет российскую музыкальную культуру за рубежом. Оркестр создан в сентябре 1951 года при Всесоюзном радиокомитете, в 1953 году вошел в штат Московской филармонии. Его художественный облик и исполнительская манера формировались под руководством прославленных отечественных дирижеров – Самуила Самосуда, Натана Рахлина, Кирилла Кондрашина, Василия Синайского и Марка Эрмлера.

Новый этап в истории оркестра Московской филармонии начался в 1998 году, когда его возглавил народный артист СССР Юрий Симонов. Под его руководством коллектив достиг выдающихся творческих результатов. Сегодня оркестр – одна из опор российской филармонической жизни, часто выступает в городах России (боле 40 городов за последние десять лет), успешно гастролирует в Великобритании, Германии, Испании, Японии, Гонконге, Китае, Корее.

Солировать 13 ноября будет Равиль Ислямов – серебряный медалист XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского (2023). Он носит звание «Лучшего выпускника – 2024» Московской консерватории. Равиль Ислямов – молодая и очень яркая звезда на академической российской сцене. С ним рады сотрудничать ведущие коллективы и дирижеры нашей страны, его приглашают с концертами многие филармонии. Равиль играет на скрипке «дель Джезу» 1735 года легендарного мастера Джузеппе Гварнери, предоставленной ему Санкт-Петербургским Домом музыки.

Исполнители: Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер – народный артист СССР Юрий Симонов; солист – лауреат международных конкурсов Равиль Ислямов (скрипка)

В программе:

Рихард Вагнер – Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры»

Петр Чайковский – Концерт для скрипки с оркестром

Йоганнес Брамс – «Венгерские танцы» (редакция Ю. Симонова)

Начало в 19:00. 6+. Действует «Пушкинская карта».

Билеты здесь: https://kgfptz.ru/events/order/akademicheskij-simfonicheskij-orkestr-moskovskoj-filarmonii/

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