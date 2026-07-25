Одарённым детям Петрозаводска вручили стипендии Фонда семьи Макаровых

В этом году церемония прошла в одиннадцатый раз

«И когда вы всё это успеваете?!» - хочется воскликнуть всякий раз, когда ведущий церемонии рассказывает о достижениях стипендиатов. Участие в конкурсах и фестивалях – музыкальных, вокальных, художественных, танцевальных, в спортивных соревнованиях, научных конференциях, различного уровня олимпиадах. При этом, хорошая учёба в школе – это не главный, но всё же важный критерий для попадания в число номинантов на стипендию.

Фонд семьи Макаровых был образован в 2013 году решением генерального директора компании «КСМ» Николая Макарова и его супруги. Идея состояла в том, чтобы поддержать активных, одарённых, целеустремлённых детей в их дальнейшем развитии. За 11 лет стипендиатами Фонда семьи Макаровых стали больше двухсот детей. Это ребята, которые достигли серьёзных результатов в творчестве, спорте или науках. Среди стипендиатов разных лет были юные спортсмены, музыканты, вокалисты, танцоры, художники, воспитанники театральных студий. Стипендии помогли родителям исполнить мечты своих талантливых детей – приобрести музыкальный инструмент, спортивную экипировку или необходимую компьютерную технику, принять участие в конкурсах и соревнованиях.

Николай Макаров:

Таких детей нужно поддерживать! Они не просто одарённые, намного важнее, что они целеустремлённые и трудолюбивые. Посмотрите, сколько всего они уже успели за свою пока ещё недолгую жизнь. Низкий поклон родителям, бабушкам и дедушкам, педагогам и тренерам, которые направляют, поддерживают, находят правильные слова, а скорее всего, сами становятся хорошим примером по жизни.

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