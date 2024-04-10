10 апреля 2024, 15:19
Очередную форелеводческую ферму не разрешили открыть в Карелии
Комиссия минсельхоза республики проголосовала против разведения форели на Хийтоланъярви
Минсельхоз Карелии не разрешил создавать рыбоводный участок на озере Хийтоланъярви в Лахденпохском районе. Заседание специальной комиссии по этому вопросу прошло в ведомстве 10 апреля.
Против создания в акватории озера форелевого хозяйства высказались все члены комиссии, сообщили в пресс-службе ведомства.
Создание форелеводческого хозяйства сочли недопустимым также администрация района и Хийтольского сельского поселения, где расположено озеро.
Поступили и десятки обращений от местных жителей, которые протестовали против выращивания форели на озере. // фото: freepik.com