Дети с риском для жизни ходят в разваливающийся садик в Карелии

Детский садик в пудожском поселке Пяльма находится в удручающем состоянии.

В некоторых группах с потолка льется вода, краска на стенах отходит, в раздевалке у некоторых шкафчиков нет дверок. Угол кирпичной стены здания треснул. На улице горит один фонарь. Некоторое игровое оборудование также пришло в негодность. Из нескольких старых веранд осталась одна, в ней протекает крыша. На весь сад одна песочница, крутилка сломана, горка разваливается. Забор покосился, на территорию садика проникают собаки.

Между тем в разрушающийся детский садик ходят дети. По сообщению Народного фронта, на претензии родителей детей у властей один ответ, что средств нет. Активисты намерены обратиться в карельское министерство образования с просьбой создать для детей комфортные и безопасные условия. // фото скриншот