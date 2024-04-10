С погибшим на СВО жителем Карелии пришли проститься десятки людей

В Сегеже 10 апреля прошла церемония прощания с Константином Кругловым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом рассказала глава Сегежского округа Марина Гусева.

Круглов был водителем расчета гаубичного артиллерийского взвода. Он погиб 27 марта при исполнении задач в ходе СВО.

Прощание состоялось на площади Мира. Проводить земляка в последний путь пришли его родным и близкие, а также простые горожане. // Фото со страницы Марины Гусевой, vk.com