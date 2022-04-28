Обвиняемого в мошенничестве и кражах бывшего следователя будут судить

Бывшего следователя обвинили в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, растрате и кражах с банковских счетов. Судебное заседание по делу состоится после майских праздников, 11 числа, сообщили в пресс-службе Петрозаводского городского суда.

Злоумышленнику инкриминируют 16 преступных эпизодов – семь из них по статье о мошенничестве, шесть по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, оставшиеся – по растрате и кражам.

Ранее в прокуратуре сообщали, что ущерб превысил 2,6 млн рублей. Следователи предположили, что обвиняемый с января 2020 года по февраль 2021 года похищал деньги потерпевших по уголовным делам и граждан, по фактам смерти которых проводились доследственные проверки. По версии следователей, он оформлял кредиты на людей, проходивших по уголовным делам в качестве обвиняемых, а также через интернет – на умерших граждан, мобильные телефоны которых были изъяты на местах происшествий.