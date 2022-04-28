Мужчина пришел в ГИБДД, когда прочитал в новостях, что его ищут

Водитель прочитал в новостях, что его разыскивают после аварии на перекрестке улиц Мичуринская и Островского, и сам пришел в Госавтоинспекцию.

68-летний петрозаводчанин рассказал, что после наезда на 14-летнюю школьницу он остановился и поинтересовался о ее самочувствии. Девочка сказала, что «все хорошо», и он поехал дальше. А на следующий день, авария произошла вечером 26 апреля, он увидел в СМИ информацию о поиске автомобилиста.

В отношении него в дорожной полиции вынесли постановление об административном правонарушении за непропуск пешехода. В связи с тем, что водитель покинул место ДТП, проводится административное расследование. По его результатам примут процессуальное решение.

Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила водителям о том, что в случае ДТП с пешеходом, велосипедистом необходимо сообщать о случившемся в ГИБДД. (фото скриншот видео)