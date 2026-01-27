Обувь, мантию, афиши и другие предметы подарили музею в Карелии

Национальный музей Карелии пополнился редчайшими архивными материалами и артефактами. За прошлый год фонд музея увеличился на 935 единиц хранения, рассказали в пресс-службе учреждения.

Среди последних поступлений — предметы и материалы, связанные с творчеством и жизнью известных карельских музыкантов Андрея Хабонена и Арто Ринне: документы, афиши концертов, музыкальная техника и многое другое.

В музей переданы предметы из личной коллекции карельского композитора Геннадия Вавилова: аннотированный каталог фортепианных произведений Г. А. Вавилова, академические регалии — мантия и шапочка Почётного доктора Петрозаводского университета. Всего 24 предмета.

Также в музей поступили коллекция семейных документов и наград знаменитого литературоведа Леонида Резникова и коллекция документов и обуви 1940–1950-х годов (137 ед. хр.).