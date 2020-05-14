Общежитие на улице Кемской горит в Петрозаводске

Сегодня, 14 мая, на улице Кемской, 4 загорелось здание общежития. О происшествии сообщает ИА «Республика»: по информации интернет-ресурса, горят две комнаты, еще одна находится под угрозой возгорания.

На место уже прибыли пожарные.

Ранее деревянный дом сгорел в деревне Орзега Прионежского района. Пожар унес жизни троих человек. Трагедия произошла сегодня, 14 мая.