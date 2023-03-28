Образы муми-троллей запретили использовать в России. О решении правообладателей, финской компании Moomin Characters, сообщило издание VPost.

Компания больше не предоставляет России лицензии на использование образов из легендарных произведений писательницы Туве Янссон. По данным газеты «Известия», финская сторона временно перестала выдавать новые лицензии и не продлевает действующие соглашения. Решение связали с санкциями и ситуацией в мире.

По этой причине в Москве отменили «Весенний фестиваль муми-троллей». Муми-тролли - центральные персонажи серии книг финской шведскоязычной писательницы Туве Янссон. Книги были первоначально изданы на шведском языке, а затем переведены на десятки других языков, включая русский. По вселенной Туве Янссон сняли также мультфильмы. Писательница вместе с братом основала фирму Moomin Characters, ей до сих пор управляют члены семьи Янссон. // фото unsplash.com