Обновленный стадион «Юность» осенью откроют для тренировок

Стадион «Юность» в Петрозаводске планируют открыть для посещения и тренировок осенью 2021 года, сообщили в пресс-службе губернатора.

На футбольном поле уложили искусственный газон. Обновляется покрытие для легкоатлетических дорожек. На стометровой дистанции обустроят шесть беговых дорожек, четыре – на протяжении полного круга. Покрытие и газон были приобретены в конце прошлого года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

На сегодняшний день демонтировано старое покрытие футбольного поля, легкоатлетических дорожек, асфальт, установлен забор по периметру. (фото источника)