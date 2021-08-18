Футболистка из Петрозаводска блеснула на Межконтинентальном кубке

Женская сборная России по пляжному футболу заняла третье место на Межконтинентальном кубке, который завершился в Москве. В составе российской команды успешно выступили спортсменки из Петрозаводска и Сегежи - Анна Чернякова и Виктория Силина, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Анна Чернякова стала лучшим бомбардиром кубка. Девушка забила четыре мяча в ворота соперников. Лучшим голкипером также признали россиянку Анну Акылбаеву.

В первом туре сборная в дополнительное время обыграла команду США со счетом 2:1, во втором уступила сборной Испании (3:4). Матч против сборной Бразилии завершился со счетом 4:1 в пользу России. Первое и второе места заняли Бразилия и Испания, команда США стала четвертой. Фото: Российский Футбольный Союз