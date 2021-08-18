18 августа 2021, 10:16
Футболистка из Петрозаводска блеснула на Межконтинентальном кубке
Анна Чернякова стала лучшим бомбардиром престижных соревнований по пляжному футболу
Женская сборная России по пляжному футболу заняла третье место на Межконтинентальном кубке, который завершился в Москве. В составе российской команды успешно выступили спортсменки из Петрозаводска и Сегежи - Анна Чернякова и Виктория Силина, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Анна Чернякова стала лучшим бомбардиром кубка. Девушка забила четыре мяча в ворота соперников. Лучшим голкипером также признали россиянку Анну Акылбаеву.
В первом туре сборная в дополнительное время обыграла команду США со счетом 2:1, во втором уступила сборной Испании (3:4). Матч против сборной Бразилии завершился со счетом 4:1 в пользу России. Первое и второе места заняли Бразилия и Испания, команда США стала четвертой. Фото: Российский Футбольный Союз