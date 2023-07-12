О росте цен на лекарства предупредили россиян

Представители фарминдустрии предупреждают об увеличении стоимости своей продукции из-за подорожания импортного сырья. Ряд позиций за январь-май подорожал на 40-100 процентов по сравнению с минувшим годом, пишет «Коммерсант».

Это произошло из-за необходимости покупать сырье через посредников в связи с санкциями и девальвации рубля. Порядка 80–85 процентов российских лекарств производятся из импортных субстанций.

Аналитики предполагают, что повышение стоимости сырья отразится на ценах препаратов уже спустя несколько месяцев. // фото: www.freepik.com