12 июля 2023, 11:28
О росте цен на лекарства предупредили россиян
Препараты производят из импортного сырья, оно дорожает
Представители фарминдустрии предупреждают об увеличении стоимости своей продукции из-за подорожания импортного сырья. Ряд позиций за январь-май подорожал на 40-100 процентов по сравнению с минувшим годом, пишет «Коммерсант».
Это произошло из-за необходимости покупать сырье через посредников в связи с санкциями и девальвации рубля. Порядка 80–85 процентов российских лекарств производятся из импортных субстанций.
Аналитики предполагают, что повышение стоимости сырья отразится на ценах препаратов уже спустя несколько месяцев. // фото: www.freepik.com