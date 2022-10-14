14 октября 2022, 21:49
Культура

Новый учебный центр открыли на острове Кижи

Дом Аникиной в деревне Ямка стал базой Всероссийского центра деревянного зодчества

На острове Кижи 14 октября открылся дом Аникиной.  Деревянный памятник в деревне Ямка отреставрировали и приспособили к современному использованию, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Кижи».
 

В доме будет расположен Всероссийский центр деревянного зодчества имени В. С. Рахманова. Реставраторы сохранили уникальный исторический облик дома и оригинальный строительный материал.

При этом под дом подвели надежный фундамент, утеплили стены, создали современный интерьер. Внутри есть учебные классы, жилые комнаты и санузлы. Дизайн дома выполнили по проекту карельского дизайнера Яны Пермяковой.

Новый учебный центр будет принимать студентов профильных вузов и профессиональных реставраторов. Они пройдут программы повышения квалификации. Специалисты музея «Кижи» передадут опыт, накопленный в процессе реставрации церкви Преображения Господня Кижского погоста. // Фото: музей-заповедник «Кижи»

 

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новости Карелии
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реставрация
дом аникиной