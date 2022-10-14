Новый учебный центр открыли на острове Кижи

На острове Кижи 14 октября открылся дом Аникиной. Деревянный памятник в деревне Ямка отреставрировали и приспособили к современному использованию, сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Кижи».



В доме будет расположен Всероссийский центр деревянного зодчества имени В. С. Рахманова. Реставраторы сохранили уникальный исторический облик дома и оригинальный строительный материал.

При этом под дом подвели надежный фундамент, утеплили стены, создали современный интерьер. Внутри есть учебные классы, жилые комнаты и санузлы. Дизайн дома выполнили по проекту карельского дизайнера Яны Пермяковой.



Новый учебный центр будет принимать студентов профильных вузов и профессиональных реставраторов. Они пройдут программы повышения квалификации. Специалисты музея «Кижи» передадут опыт, накопленный в процессе реставрации церкви Преображения Господня Кижского погоста. // Фото: музей-заповедник «Кижи»



