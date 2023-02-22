Новый подвесной мост на «Фонтанах» испытали днем и ночью

Ведущий к дальнему фонтану подвесной мост на лыжной трассе в Петрозаводске прошел испытания на прочность. Его проверяли как днем, так и ночью, рассказал мэр Владимир Любарский.

- Прислали ролики испытаний небезызвестного мостика детьми и велосипедистами в дневное и ночное время. В общем, добровольцы трудились не зря,

- считает он.

По мостику проехали на велосипедах и пробежал маленький ребенок, все прошло удачно. Напомним, переправу построили, когда старая разрушилась.

Объект расположен за пределами Петрозаводска, поэтому выделить деньги из городского бюджета было нельзя. Тогда неравнодушные граждане оборудовали переправу своими силами и на свои деньги. // фото, видео: Владимир Любарский/ВКонтакте