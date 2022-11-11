Новый ФОК строят в северной части Карелии

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строится в Костомукше. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и спорта Карелии.

Комплекс будет оснащен лыжероллерной трассой, освещением и ограждениями, также в нем будут тренерские помещения, раздевалки, вакс-кабины, санузлы и разные административные помещения.

Работы ведут в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни». // фото: Минспорта Карелии