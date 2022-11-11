11 ноября 2022, 21:23
Новый ФОК строят в северной части Карелии
Работы на стройплощадке в Костомукше идут по плану
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс строится в Костомукше. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и спорта Карелии.
Комплекс будет оснащен лыжероллерной трассой, освещением и ограждениями, также в нем будут тренерские помещения, раздевалки, вакс-кабины, санузлы и разные административные помещения.
Работы ведут в рамках нацпроекта «Демография» федерального проекта «Спорт – норма жизни». // фото: Минспорта Карелии