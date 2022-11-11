Площадка для спортивного туризма на Кургане будет круглогодичной

Новую спортивную площадку на «Кургане» планируют обустроить уже в текущем году. По словам руководителя Федерации спортивного туризма республики Станислава Максимова, она будет работать круглый год. На объекте станут проводить тренировки и соревнования по спортивному туризму, сообщили в Минспорта РК.

Объект установят на месте уже действующего стартового городка. Он будет состоять из четырех блоков тренажеров.

Спортсмены на первом этапе будут осуществлять подъем и спуск, на втором - переправу по параллельным перилам, на третьем - навесную переправу, затем - переправу по бревну. Комплекс будет работать круглый год: зимой здесь будут развивать лыжный туризм, летом - пешеходный.

Спорткомплекс намерены также использовать для разных спортивных и физкультурных мероприятий, где нужны общая физическая подготовка и полоса препятствий. Например, для проведения Гонки ГТО и Спартакиады допризывной молодежи.

Проект дополняет план по благоустройству Кургана. Сейчас уже готовятся обустроить транзитные маршруты и рассматривают возможность создать дополнительные парковочные места для посетителей. // фото: Минспорта Карелии