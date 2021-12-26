Новые штрафы для курильщиков введут в следующем году

В новом году курильщиков ожидают новые запреты и штрафы. Помимо этого, сигареты подорожают, рассказал «Прайму» сотрудник Европейской юридической службы Павел Корытов.

В текущем году курить запретили на складах, там, где происходит торговля, а также в медицинских учреждениях. В следующем начнут штрафовать и за курение на предприятиях и объектах недвижимости.

Кроме того, сигареты будут дорожать. Они уже стали стоить на 20 процентов больше, в 2022 году этот процесс продолжится. // Фото: blende12/Pixabay.com