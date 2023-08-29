Новые правила проезда в поездах вводятся в России

С 1 сентября в поездах дальнего следования начнут действовать новые правила проезда. Об этом сообщил Telegram-канал РЖД.

В первую очередь, пассажиров обязали соблюдать требования транспортной безопасности. Человека, отказавшегося проходить досмотр, просто не пустят на вокзал или в поезд.

Также теперь пассажиры с верхних полок имеют право садиться за столик около нижней полки на время приема пищи - на 30 минут утром и вечером, а также на один час в обед.

Пассажирам помимо этого запретили пользоваться в дороге средствами усиления звука и музыкальными инструментами. // Фото «Петрозаводск говорит»