29 августа 2023, 16:00
Пьяных работников разрешили увольнять без медосвидетельствования
Верховный суд России дал работодателям право увольнять явившихся нетрезвыми сотрудников
Верховный суд разрешил увольнять работника, который пришел пьяным. Для этого не обязательно проводить медосвидетельствование, уточняет РИА Новости¸ ссылаясь н определении есудебной коллегии по гражданским делам.
- Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами,
- сказано в нем.
Появляться пьяным нельзя не только на своем рабочем месте, но и на всей территории организации или объекта, где работник должен выполнять свои должностные обязанности. // фото: Stockking/ freepik.com