Пьяных работников разрешили увольнять без медосвидетельствования

Верховный суд разрешил увольнять работника, который пришел пьяным. Для этого не обязательно проводить медосвидетельствование, уточняет РИА Новости¸ ссылаясь н определении есудебной коллегии по гражданским делам.

- Состояние алкогольного либо наркотического или иного токсического опьянения работника может быть подтверждено работодателем не только полученными результатами прохождения работником медицинского освидетельствования, но и иными представленными суду доказательствами,

- сказано в нем.

Появляться пьяным нельзя не только на своем рабочем месте, но и на всей территории организации или объекта, где работник должен выполнять свои должностные обязанности. // фото: Stockking/ freepik.com