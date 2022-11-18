Новая площадка для занятия спортом появилась в Петрозаводске

В Петрозаводске открылась новая площадка для занятия спортом. Об этом сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский.

Площадка появилась в Инженерном сквере в Октябрьском районе. На территории можно найти турники, брусья, рукоходы, скалодром. Также в сквере появились скамейки и урны.

«Особого внимания заслуживает теннисный стол – дизайнерский, антивандальный, весом в полтонны!»,

- отметил градоначальник.

Любарский подчеркнул, что над благоустройством оставшейся неблагоустроенной части Инженерного сквера власти подумают вместе с жителями. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com