19 июля 2022, 11:20
Общество

Новая хирургическая станция найдет оптимальный путь к опухоли

В Республиканской больнице теперь можно проводить операции любой сложности

В нейрохирургическом отделении Республиканской больницы им.В.А.Баранова появилась новая хирургическая навигационная станция, предназначенная для проведения всех типов операций. Об этом сообщает карельский минздрав.

«Это новейший тип оборудования используется в ведущих медицинских центрах России и зарубежья. Он позволяет с максимальной точностью проводить операции любого уровня сложности на позвоночнике и спинном мозге, удалять опухоли головного мозга и выполнять биопсию глубинно расположенных опухолей»,

- рассказали специалисты медучреждения.

Кроме того, система нейрохирургической навигации помогает вычислить наименее травмирующий путь к опухоли, расположенной в самых глубинных уголках головного или спинного мозга, и добраться до нее с минимальными травмами. Новейшее оборудование уже введено в эксплуатацию, с его помощью прооперировали первых пациентов. Фото: ГБУЗ РК.

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новости Карелии
республиканская больница
Новое оборудование
хирургическая навигационная станция
операции любой сложности