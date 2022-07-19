Новая хирургическая станция найдет оптимальный путь к опухоли

В нейрохирургическом отделении Республиканской больницы им.В.А.Баранова появилась новая хирургическая навигационная станция, предназначенная для проведения всех типов операций. Об этом сообщает карельский минздрав.

«Это новейший тип оборудования используется в ведущих медицинских центрах России и зарубежья. Он позволяет с максимальной точностью проводить операции любого уровня сложности на позвоночнике и спинном мозге, удалять опухоли головного мозга и выполнять биопсию глубинно расположенных опухолей»,

- рассказали специалисты медучреждения.

Кроме того, система нейрохирургической навигации помогает вычислить наименее травмирующий путь к опухоли, расположенной в самых глубинных уголках головного или спинного мозга, и добраться до нее с минимальными травмами. Новейшее оборудование уже введено в эксплуатацию, с его помощью прооперировали первых пациентов. Фото: ГБУЗ РК.