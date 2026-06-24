Nova: расширяйтесь без компромиссов

Строительная компания дарит кладовую при покупке 4-комнатной квартиры в ЖК «Компас-3»

Фото: Нова-реалти

В жилом комплексе «Компас-3» действует специальная акция от застройщика NOVA. Теперь при приобретении просторной 4-комнатной квартиры покупатели получают в подарок индивидуальную кладовую площадью до 3,2 кв. м.

Это предложение — идеальное решение для больших семей и тех, кто ценит комфорт и функциональность. Кладовое помещение позволяет разгрузить жилые комнаты: сезонные вещи, спортивный инвентарь и инструменты переедут в отдельное пространство, а в квартире воцарится порядок и уют. Велосипеды, зимняя резина и гирлянды больше не будут занимать балконы и шкафы. Всё лишнее уедет в вашу личную кладовку

Сама 4-комнатная квартира в «Компас-3» продумана до мелочей: здесь достаточно места для каждого члена семьи, а также для создания уютных зон для отдыха и работы.

Приобретая такую недвижимость с дополнительным бонусом, покупатели не только повышают качество своей жизни, но и делают разумное вложение в будущее. Недвижимость всегда остается ценным активом.

Подробности можно узнать в отделе продаж по адресу: пр. Комсомольский, д. 29, по телефону: 8 (8142) 59-47-47 и на сайте.

*Акция действует с 19 мая по 31 декабря 2026 г. Для участия необходимо заключить с Застройщиком договор участия в долевом строительстве на приобретение четырёхкомнатной квартиры площадью от 66 до 68,5 кв. м включительно в ЖК «Компас-3». В рамках акции покупатель получает кладовое помещение (кладовку) в подарок (без дополнительной оплаты) площадью до 3,2 кв. м включительно. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

На правах рекламы. ООО «НОВА-РЕАЛТИ», ИНН 1001275627. ERID 2SDnjeCsWs4