NOVA провела акцию «Читаем вместе» для подопечных фонда «Мама-Дом»

Книжки и товары для творчества будут переданы детям, проживающим под опекой фонда

Строительная компания NOVA провела акцию помощи подопечным фонда «Мама-Дом» под названием «Читаем вместе».

Сотрудники компании и неравнодушные граждане собрали для детей, проживающих под опекой фонда интересные и познавательные книжки, занимательные сборники с многоразовыми наклейками и товары для творчества - цветную бумагу, карандаши, краски и кисточки, фломастеры, пластилин и бумагу для рисования.

Под опекой фонда мамы с детьми, которым больше некуда идти за помощью, едой и крышей над головой.

Людмила Драгунова, руководитель фонда, поблагодарила всех участников акции за помощь. Строительная компания NOVA также благодарит тех, кто откликнулся и не остался в стороне! Кто хочет оказать поддержку фонду, реквизиты для оказания помощи:

Получатель: Благотворительный фонд "Мама-Дом"

Назначение платежа: Добровольное пожертвование на уставные цели

ИНН 1001322108 КПП 100101001 БИК 044030786

ОГРН 1161001065059 ОКПО 06194933 ОКОПФ 70401

Расчётный счёт в валюте РФ: № 40703810432460000032

в ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Корр. счёт: 30101810600000000786 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Яндекс деньги: 410012293289358

Также работает система быстрых переводов. Отсканируйте QR-код с компьютера или сделайте скрин. Следуйте инструкции банка, и сумма вашей поддержки моментально окажется на счёте Благотворительного фонда "Мама-Дом".

На правах рекламы. ООО "Нова-Инвест", ИНН 1001258205.