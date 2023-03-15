«Нова» открыла бронирование квартир во втором «Державине» на Зареке

Строительная компания «Нова» возводит на Зареке монолитный жилой комплекс «Державин». Первый дом размещается на улице Пробная, второй – на пересечении Промышленной улицы и улицы Луначарского.

Зарека – район с собственным духом, своим ритмом застройки. Уважая это, мы выбрали формат очень небольших домов, очень компактных. Так, во втором доме будет меньше 60 квартир, всего один подъезд, семь этажей. Однако «Державин» - это не два маленьких отдельных дома. Это – жилой комплекс с собственной инфраструктурой и атмосферой, со своим дворовым пространством, привлекательный и современный,

- отметила Анна Ануфриева, руководитель отдела продаж компании «Нова».

Несмотря на маленькие размеры, в доме комфорт-класса будет лифт, дизайнерские холлы и входные группы.

Для второго «Державина» были выбраны планировки с расчетом на комфорт. При этом в доме есть и небольшие студии площадью 26 «квадратов», и уютные однокомнатные варианты площадью в 33,5 квадратных метра, и евро- и классические двухкомнатные планировки от 37.5 до 48 квадратных метров. Есть и квартиры попросторней: евро-трешки 56 и 63 квадратных метров.

При этом в каждой квартире есть свои особенности.

Например, в однокомнатной небольшой квартире в 33,5 квадратных метра при входе – гардеробная. Это не ниша под две куртки, это полноценное пространство для размещения вещей. Есть квартиры с кухнями-гостиными, где окна выходят сразу на две стороны. При желании легко разделить помещение на несколько, получив изолированные комнаты. В квартирах на три комнаты по два санузла. А в самых больших по площади – 63 квадратных метра – в прихожей отдельная гардеробная, а в одной из комнат – уютная ниша под кровать. Идеальный вариант, скажем, для детской на двоих,

- отметила Анна Ануфриева.

В некоторых квартирах – увеличенные лоджии.

Жилой комплекс «Державин» рассчитан на тех, кто любит Зареку и не готов менять этот район на другой. Зарека – локация уникальная, у которой есть свои преданные поклонники. Здесь своя сложившаяся инфраструктура, свои парки и скверики, свои точки притяжения. Но в то же время остро не хватает современного комфортабельного жилья – нового, оснащенного собственными котельными, современными детскими и спортивными площадками.

Застройщик полагает, что «Державин», поддерживая зарецкую размеренную и спокойную атмосферу, сделает район еще более привлекательным и современным, комфортным для жизни. Начать строительство планируется в этом году, завершение намечено на конец 2024 года.

Узнать больше о планировках можно в отделе продаж застройщика по телефону (8142) 594747.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

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