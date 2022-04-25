Ночью в Карелии подморозит до минус 6, а днем потеплеет до плюс 11

Днем в республике установится плюсовая температура, а по ночам воздух будет заметно остывать.

В Карелии во вторник облачно. Прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, -3, местами до -6, днем +6, +11, на севере +1,+6, рассказали в региональной метеослужбе.

В Петрозаводске также облачно. Ночью ожидается умеренный, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2, днем +8, +10. Атмосферное давление будет расти.

По данным гидрометцентра России, в Калевале ночью -8, днем +2;

В Кондопоге ночью -4, днем +10;

В Медвежьегорске ночью -5, днем +9;

В Олонце ночью -3, днем +10;

В Пудоже ночью -3, днем +9;

В Сегеже ночью -5, днем +7;

В Сортавале ночью -3, днем +7;

В Суоярви ночью -5, днем +8.

Отметим, что в ГИБДД пока не рекомендует ставить летнюю резину, поскольку в ближайшие дни ожидается снег и похолодание. (фото pixabay.com, pasja1000)