Ночью в Карелии подморозит до минус 5, днем потеплеет до плюс 12

В гидрометцентре рассказали о погоде в Петрозаводске и Карелии в воскресенье, 7 мая.

В карельской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +8, +10. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5, местами до -8, днем +7, +12 градусов.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Медвежьегорске, Сегеже ночью 0, днем +9;

В Кондопоге ночью +2, днем +9;

В Олонце ночью +1, днем +9;

В Пудоже ночью -2, днем +9;

В Сортавале ночью +2, днем +10;

В Суоярви ночью +1, днем +9. // фото «Петрозаводск говорит»