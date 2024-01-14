Ночью в Карелии подморозит до минус 27, днем мороз отступит

В Петрозаводске в начале недели ожидается снег. Температура воздуха ночью -16, -18 градусов, днем -12, -14, следует из прогноза погодного паблика.

По сообщению регионального МЧС, 15 января в Карелии облачно. Ночью в большинстве районов ожидается снег, днем небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -14, -19, местами -22, -27 градусов, днем -12, -17. Опасные метеорологические явления не прогнозируют.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -20, днем -17;

В Кондопоге ночью -16, днем -14;

В Медвежьегорске, Суоярви ночью -19, днем -16;

В Олонце ночью -14, днем -11;

В Пудоже ночью -14, днем -13;

В Сегеже ночью -22, днем -16;

В Сортавале ночью -16, днем -11. // фото МЧС по РК/ «Петрозаводск говорит»