Ночью в Карелии подморозит до минус 2 градусов

В Петрозаводске в четверг облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +3, днем +7, +9, сообщили в республиканском гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по восточным районам, прогнозируются небольшие осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +6, +11, на юго-западе до +14.

По данным гидрометцентра России, в Калевале, Кондопоге ночью 0, днем +8;

в Медвежьегорске ночью -1, днем +7;

в Олонце ночью -2, днем +11;

в Пудоже ночью -2, днем +8;

в Сегеже ночью +1, днем +7;

в Сортавале ночью +1, днем +13;

в Суоярви ночью 0, днем +9. (фото pixabay.com, furry_portraits)