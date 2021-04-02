Ночью в Карелии подморозит до минус 10

Завтра, 3 апреля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде ночью снега, днем мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный слабый. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки ночью в виде снега, днем мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -2, -7°С, местами до -10°С, днем +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -5, днем +3, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

В Сегеже ночью -4, днем 0+1, переменная облачность, возможен небольшой снег.

В Сортавале ночью -3, днем до +6, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото cdm.me