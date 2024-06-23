Неуверенная девушка за рулем «Лады» выехала навстречу ГАИ

Утром 23 июня из двора дома на Судостроительной навстречу наряду ДПС выехал автомобиль, весьма неуверенно. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали остановиться водителю черной «Лады», оказалось совсем не зря.

На водительском сиденье находилась 17-летняя девушка. Прав у нее не было. Сам автомобиль оказался снят с регистрационного учета. Как отметили в Госавтоинспекции, полиса ОСАГО в таком случае и быть не могло.

Юную автоледи передали родителям, а машину отправили на спецстоянку. В ГАИ выясняют, чей это автомобиль. В отношении девушки составили административные материалы. // фото пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска