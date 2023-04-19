Неустойчивая погода ожидает Карелию в последнюю неделю апреля

В Карелии сухо и тепло, просыпается природа. В Петрозаводске благодаря антициклону солнце в сумме сияло 142 часа, что равно 74% от месячной нормы. При этом, как отмечают в гидрометцентре, «копилка осадков наполнена всего на 17% от среднего многолетнего за апрель». Недостаток такой погоды – повышенная концентрация вредных веществ в приземном слое атмосферы.

Влияние антициклона начнет ослабевать, ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура будет на 1-3 градуса выше средних значений. По ночам от -5 до +1, днем +8, +14.

По прогнозу карельских синоптиков, в последнюю неделю апреля активизируются атлантические циклоны. Ожидается неустойчивая погода, вероятность осадков увеличится.