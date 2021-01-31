Несогласованная акция в поддержку Навального прошла в Петрозаводске

Сегодня в полдень на Студенческом бульваре в Петрозаводске началась не согласованная властями мирная акция в поддержку политического деятеля Алексея Навального. На бульвар пришли десятки людей.

Отметим, что в столице Карелии не перекрывали движение транспорта, не ограничивали работу Wi-Fi и не ограничивали продажу алкоголя, работу магазинов или движение пешеходов, как в ряде других городов, где сегодня также проходят подобные митинги.

Корреспондента портала «Петрозаводск говорит» остановили на подъезде к бульвару для проверки документов, после чего отпустили.

Назвать точное количество собравшихся людей на Студенческом бульваре – довольно сложно. Рядом с фонтаном «Молекула фуллерена» находится остановка общественного транспорта, на которой постоянно стоят люди в ожидании своего троллейбуса или маршрутки. Такж поблизости расположено кафе и магазины.

Но собравшихся десятки. Люди пришли без плакатов и транспарантов. Среди участников много молодежи, есть и представители более взрослого поколения.

Во дворах остановились автозаки и машины полиции. Сотрудники органов внутренних дел призывали участников акции расходиться. Также полицейские снимали происходящее на бульваре на камеру.

Одна из проезжавших по проспекту Ленина машин дружественно посигналила, а участники акции зааплодировали, передает с места событий наш корреспондент.

В какой-то момент представители правоохранительных органов выстроились в шеренгу – спиной к главному корпусу ПетрГУ.

ОМОН стал зажимать собравшихся людей в кольцо.

Некоторые из собравшихся стали возмущаться, что не могут выйти из окружения.

Также стали интересоваться у представителей силовых структур, почему они не могут уйти. А кто-то спросил, станут ли их бить, если прикажут.

Спустя какое-то время собравшиеся двинулись по центральному проспекту Ленина в сторону Онежской набережной.

К двум часа дня акция «подрастаяла», сообщает наш корреспондент. Большая часть гуляющих дошла до Вечного огня, спустилась в парк Ямка, а затем направилась к ОТЗ.

После чего немногие оставшиеся участники мирной акции вернулись на Студенческий бульвар. В этот раз несогласованная акция проходила без задержаний.

Ранее прокуратура предупредила жителей Карелии о последствиях участия в массовых публичных мероприятиях, запланированных в стране на 31 января. Ранее 23 января по всей стране прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. В Петрозаводске сторонники политика собрались на площади Кирова. Полиция задержала на мероприятии 23 человека.