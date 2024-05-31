31 мая 2024, 09:43
Несколько радиостанций замолчат в Петрозаводске
На следующей неделе профилактика прервет эфир четырех станций в столице Карелии
В Петрозаводске на следующей неделе на время замолчат четыре радиостанции. Об этом сообщает радиотелевизионный передающий центр Карелии.
По данным РТПЦ, 4 июня с 8 до 13 часов прервется эфир станций «Вести FM», «Радио Дача», «Новое радио», «Радио Шансон».
Временные неудобства связаны с плановыми профилактическими работами, отметили специалисты. // Фото: unsplash.com / Frank Albrecht