Петрозаводчанина смутило соседство ларька и спортивной площадки

Ларьки продолжают появляться в Петрозаводске. На Древлянке вблизи площадки с тренажерами вот-вот установят ларек, где будут торговать рыбой. Такое соседство смутило некоторых из горожан.

По словам нашего читателя, сегодня утром на бульвар Интернационалистов привезли ларек и поставили «прямо на детскую площадку».

Горожанину сказали, что продавать в павильоне будут рыбу. Ему не понравился ни будущий запах, ни внешний вид ларька.

«Поставили прямо на детскую площадку павильон, выглядит ужасно и как сказали, будут продавать рыбу, которая будет пахнуть на весь бульвар Интернационалистов»,

- рассказал нашей редакции петрохаводчанин.

До этого скандал рагозрелся из-за торговых павильонов, которые начал возводить предприниматель в зеленой зоне с разрешения мэрии, но потом разрешение чиновники отозвали.