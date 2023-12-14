Несанкционированную свалку ликвидировали в Медвежьегорском районе

В Медвежьегорском районе рядом с земельным участком площадью 2,5 га, находящимся в аренде у жительницы Карелии, выросла свалка. На площади 745 кв. м были свалены старые доски, покрышки, бутылки и прочий мусор.

Информацию о свалке Россельхознадзор передал в районную прокуратуру. Последовало обращение в суд. Ведомство требовало обязать орган местного самоуправления ликвидировать несанкционированную свалку отходов.

Суд иск удовлетворил. Чиновники свалку убрали и отчитались о проделанной работе в декабре.

Ранее свалку ликвидировали в Питкярантском районе в районе деревни Койриноя. // фото иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»