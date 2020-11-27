Неправильно выгуливали свиней на одном из сельхозпредприятий Карелии

Россельхознадзором Карелии была проведена внеплановая выездная проверка в отношении сельхозпредприятия, которое занимается разведением свиней, сообщает сайт ведомства.

В ходе проверки в кормовом отсеке были обнаружены три мешка ячменной перловой крупы, произведенной в Алтайском крае, без ветеринарных сопроводительных документов, необходимых для подтверждения ветеринарно-санитарной безопасности кормов, которые могут стать источником распространения возбудителей заболеваний.

Кроме того, на предприятии имеется открытая выгульная площадка, конструкция которой не исключает контакт свиней с другими животными и птицами.

Такое нарушение может повлечь за собой распространение болезней животных, в частности, такого опасного заболевания, как африканская чума свиней.

Африканская чума свиней – высоко заразная болезнь домашних свиней и диких кабанов, отличающаяся почти 100-процентной летальностью свиней в случае их заражения. Вакцины от этого заболевания в настоящий момент не существует. Заболевание не опасно для человека, но наносит большой ущерб сельскому хозяйству.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил предприятие было привлечено Управлением к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ с назначением наказания в виде предупреждения.

Предприятию выдано предписание оборудовать площадку для выгула свиней по всей площади навесом в срок до 31 мая 2021 года.

«Петрозаводск говорит» писал об ужасных условиях содержания домашних животных, которые Россельхознадзор Карелии обнаружил в Прионежском районе.

Фото с сайта static.tildacdn.com