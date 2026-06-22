Необычные гости Петрозаводска: рекордсмен кролик и крошечный бегемот

12 декабря в ТРК «Макси» откроется выставка экзотических животных (0+)

Фото предоставлено организаторами выставки

Этой зимой жителей столицы Карелии ждёт удивительное событие — выставка экзотических животных и очаровательных ушастиков!

Выставка начнет работу 12 декабря и соберёт под одной крышей как тропических обитателей, так и самых пушистых ушастых звёзд.

Главными героями экспозиции станут гигантский кролик-рекордсмен, поражающий своими внушительными размерами, и карликовый бегемот — редкое животное, обитающее в дикой природе только в тропических лесах Западной Африки. Несмотря на своё происхождение, этот бегемот ведёт уединённый образ жизни и совершенно безопасен для посетителей.

Кроме того, гостей выставки ждёт разнообразие экзотики: змеи, ящерицы, лягушки и даже экзотические пауки. Любители пушистых созданий смогут познакомиться с кроликами со всего мира — дружелюбными, фотогеничными и готовыми к общению.

Особенность мероприятия — в интерактивном формате: посетители не только увидят животных, но и смогут покормить некоторых из них, погладить кроликов и сделать памятные фотографии.

Выставка будет проходить в ТРК «Макси» (проспект Ленина, 14, 3 этаж) ежедневно с 11:00 до 20:00.

Организаторы приглашают петрозаводчан и гостей города провести зимний день в окружении живой экзотики и пушистого тепла.

Фото предоставлено организаторами выставки. На правах рекламы. ООО «Карина», ИНН 0536010931. ERID