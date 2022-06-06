Неглинку в центре Петрозаводска очистят от мусора

Работы по расчистке Неглинки продолжатся в этом году. Напомним, в 2021 году региональное Минприроды заключило двухгодичный договор с ООО «Калевала», по которому компания выполняет очистные работы русла реки.

Сумма контракта составила 6,8 миллионов рублей. В прошлом году с июля по октябрь компания очищала реку на Древлянке и Перевалке. На протяжении 1120 метров со дна водоема подняли строительный и бытовой мусор, древесину, автомобильные покрышки. Больше всего авторезины нашли в районе Чапаева, так как там много гаражей. Огромное количество бытового мусора оставили после себя и отдыхающие. В ходе первого этапа работ по очистке реки собрали более 25 тонн мусора.

В этом году планируется выполнить работы на протяжении двух километров в центральной части города.

Следующим этапом станет проведение аналогичных работ на Лососинке. Минприроды Карелии попробует привлечь на эти цели федеральные деньги. (фото на главной tripadvisor.ru)