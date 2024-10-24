Небольшой дождь и до плюс 10 обещают сегодня в Карелии

В Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +7, +9, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, утром на дорогах местами гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +5, +10.

По прогнозу федерального гидрометцентра, в Калевале днем +5;

В Кондопоге, Олонце днем +9;

В Медвежьегорске, Суоярви, Пудоже днем +8;

В Сегеже днем +7;

В Сортавале днем +10. // фото «Петрозаводск говорит»