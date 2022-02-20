Небольшие снегопады возможны в понедельник в Карелии

Завтра, 21 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -9°С, днем -3, -5°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, днем восточный умеренный. Температура воздуха ночью -6, -11°C, местами до -18°C, днем -2, -7°C, по северным районам до -10°C.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-7, пасмурно, без осадков.

В Сегеже -5-8, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -3-5, пасмурно, без осадков.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото pixabay.com/NickyPe