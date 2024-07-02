Небольшие дожди возможны сегодня в Карелии

Сегодня, 2 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22, +24°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21,+26°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +21, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +22, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»