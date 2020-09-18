Небольшие дожди пройдут в субботу в Карелии

Завтра, 19 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+6, днем +10+12, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, местами до 0, днем +7+12.

По данным gismeteo.ru, в Костомукше до +9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +9, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +12, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.

О том, какую погоду жителям Карелии ждать в ближайшую неделю, читайте в нашем материале.