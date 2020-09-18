18 сентября 2020, 14:58
МЧС предупреждает о заморозках в ближайшие дни в Карелии
На почве и в воздухе ночью и утром может похолодать до минус двух градусов
МЧС по РК опубликовало сегодня очередное штормовое предупреждение.
«Согласно Штормового предупреждения об опасном гидрометеорологическом явлении (ОЯ) Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» № 8 от 18 сентября 2020 г. ночью и утром 20-21.09.2020 г. местами по Республике Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2ºС»,
– говорится в сообщении ведомства.
Кстати, по информации Гидрометцентра России, с понедельника, 21 сентября, в Карелии начнет теплеть. Подробнее об этом здесь.