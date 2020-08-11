Небольшие дожди пройдут в среду в Карелии

Завтра, 12 августа, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+10, днем +13+15, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью +6+11, местами до +2, днем +12+17.

В Костомукше, по данным gismeteo.ru, до +14, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +13, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +17, переменная облачность, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.