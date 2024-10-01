Небольшие дожди ожидаются сегодня в Карелии

Сегодня, 1 октября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +10, +12°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На севере местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха +8, +13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +9, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +11, ясно.

В Сортавале до +11, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»